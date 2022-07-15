在通膨壓力下，美國最大晶片商英特爾已開始通知客戶調漲晶片售價，這次漲價可望在秋季生效，部份產品甚至可能調漲20％。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，看起來半導體通貨膨脹大趨勢將持續，明年全球產業重點是半導體通膨反應成本提升和晶片需求轉弱降價清庫存，端看哪端勝出，這是過去半導體行業沒碰過的事。

日經新聞引述幾位業界高層說法指出，英特爾因生產與原物料等成本不斷攀升，計劃調漲許多晶片售價，漲價範圍可能涵蓋其旗艦產品，像伺服器與電腦的中央處理器（CPU），還有包含Wi-Fi與其他通訊設備用晶片等，漲價範圍恐從「最小個位數」到逾10％，部份晶片產品甚至調漲20％。

針對英特爾調漲晶片售價消息，陸行之表示，通常弱應用晶片像是DRAM、NAND、LCD驅動IC只有跌價的份，調漲伺服器CPU、WiFi價格還算合理，但英特爾居然也為了要反應成本上升要漲電腦x86 CPU的價格，他直言，看起來半導體通貨膨脹大趨勢將持續。

陸行之分析明年產業兩大重點，半導體通漲反應成本提升vs.全球晶片需求轉弱，到底哪個能勝出，還是正負互相抵消？值得關注。他強調，為何DRAM、NAND等產品製造成本上漲不能反應？ 這是過去半導體行業沒碰過的事。

陸行之在6月底時就曾表示，全球掀起漲電價趨勢，看起來未來幾年半導體通膨漲價可能會持續，並提出以下3大重點，後續先觀察二線廠是否砍資本支出，以及晶圓雙雄、記憶體公司如何轉嫁電價。