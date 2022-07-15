彭博社15日調查報告，受訪專家學者一致認為，日本央行20以及21日為期兩天的利率決策會議，還是會維持現行殖利率曲線控制，還有資產購買不變。同時，只有約14%覺得，黑田行長在2022財年結束，也就是2023年3月底，卸下長達10年任期之前，會改採緊縮政策。

6月查訪時，有22%位認為黑田在未來幾個月內，對貨幣政策將改弦易轍。這表示，愈來愈多學者專家認為，日本在2023年3月底之前，會一直都在寬鬆環境內。不過，對日本景氣復甦或有幫助，但對日圓來說，可能還會續貶。

15日亞洲匯市交易時，又創24年新低的日圓兌換一美元，在138.76至139.12之間游移，且對140大關蠢蠢欲動。報告中，有17%受訪者覺得，日本政府現階段還是有可能會進場阻貶，高於6月僅7%認為會如此。

日本央行一再聲明，日本景氣需要靠超寬鬆政策來復甦，但日幣大貶，進口成本大增下，民眾消費縮手恐怕也不利經濟成長。因此，黑田在下周可能下修GDP預估，同時上調通膨率。

此調查中，預估日本本季通膨將升至2.1%，高於上次預測的1.9%。同時，經濟成長預估也將從2.9%減至2.4%。下周，是日本央行在前首相安倍晉三不幸遇刺後，首次舉行利率會議。

不過，日本央行的政策應還是按兵不動。另外，全球主要經濟體也還是拼命猛升息。專家學者臆測，日圓匯價雖逼近140，但恐怕要看到145時，日本央行才會考慮調整現行超低利率。

約70%受訪者表示，日本央行在2022年結束前，不太可能或者非常不可能會解決日圓疲軟，還有當地通膨問題，較上次有65%認為來得多一些。此外，有過半約57%專家學者同意黑田論點，就是現在升息對日本經濟來說弊大於利。

日本近日似有新冠疫情回溫趨勢，約36%表示，日本央行將在本次會議決定是否延長景氣刺激計畫，但26%則認為不會延續。不過，多數還是認為，即使原定實施日期已到，這些補助活動還是會繼續下去。