台股加權指數15日開低在14,398.50點，權王台積電（2330）開高在477元，股王大立光（3008）也往上，欣興（3037）、漢磊（3707）、嘉晶（3016）開盤不久，即快速填息，帶動部分電子個股買氣，但金融、塑化及航運類股走勢疲弱，台股早盤指數在平盤附近震盪，多空拉鋸。

受到聯準會（Fed）官員支持7月升息三碼、緩解升四碼的疑慮帶動，早盤因美國兩大銀行財報令人失望而下挫的標準普爾、道瓊工業平均指數，終場跌幅大為收斂，而費城半導體指數則在台積電（2330）營收展望良好的帶動下逆勢勁揚，那斯達克指數尾盤也翻紅收高。

道瓊工業平均指數7月14日終場下跌0.46％（146.62點）、收30,630.17點。那斯達克指數上漲0.03％（3.6點）、收11,251.19點。費城半導體指數上漲1.92％（49.55點）、收2,626.92點

元富投顧指出，台股融資餘額持續減少，融資減幅大於指數跌幅，籌碼趨於乾淨，加上外資對台積電由賣轉買，區間以14,200～14,600點來看待。

從技術面來觀察，5日均線翻轉向上，短線可望提供支撐力道，呈區間整理格局。以中小型股為主的櫃買指數率先由黑翻紅，在5日均線以上震盪整理，KD維持多方格局，區間以170～178來看待。

美元指數升升不息，站上108關卡，續創20年新高，Fed如果加強緊縮力道，強勢美元可能持續，未來動向要持續觀察。NASDAQ、費半指數未再破底，觀察大盤何時利空鈍化、權值股止跌回穩，作為盤勢強弱參考。

短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。