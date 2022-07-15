成大醫學院院長沈延盛也在醫學院官網發表聲明。(摘自成大醫學院網站)

成功大學醫院院長沈孟儒任期7月底到期，他昨天發表「卸任聲明」，表明不再續任；成大醫學院院長沈延盛隨後也發聲明指出，離院長任期屆滿只剩16天，恐來不及遴選新院長，院長懸缺恐嚴重衝擊成醫院務運作，更直指成大校長蘇慧貞造成沈孟儒續任案延宕，成大則指出，最快今天就會指派代理院長。

成大發言人、副校長李俊璋表示，過去4個月來，蘇慧貞校長與沈延盛曾多次針對醫院院長續任案提出意見與溝通，但校方所提意見未被採納，昨天已經收到沈孟儒院長電子公文，按照組織章程，只要醫院院長出缺，校長就會指派代理人，最快今天就會指派代理院長，不會讓院務空轉。

沈孟儒昨天主持院務會議後隨即發表卸任聲明，強調已完成「階段性任務」，表達「任期屆滿後將不續任院長的職務」，沈孟儒發出聲明後，沈延盛也於成大醫學院官網發表聲明，指出沈孟儒去年12月2日前曾表明願續任成醫院長，醫學院也因此籌組續任委員會，沒想到沈孟儒卻突然拋出卸任聲明。

沈延盛於聲明中表示，醫學院依行政程序展開續任委員會組織程序，今年3月1日已把8位遴選委員名單呈報成大校長蘇慧貞，請蘇校長依法指派1名委員，但蘇長達4個月來不願指派續任委員，造成沈孟儒續任案延宕。

據了解，成大醫院運作經費每年達上百億元，藥品採購也有1年也有10幾億元，因此衍生續任案風波，但成大僅稱，不知傳言何來？毫無所悉。不過，對於成大醫院院長遴選作業長年都由醫學院負責，傳出成大內部有人認為，醫院院長遴選辦法已不符時宜，主張遴選辦法應該適當修正的聲音。