北醫大董事李祖德日前獲頒二等衛生福利專業獎章，李祖德畢業自北醫大牙醫學系，1995年起擔任北醫大董事至今。他曾於2007年至2014年擔任董事長，任內帶領北醫成功轉型，創造公辦民營醫院典範。
北醫大目前已發展成1校6附屬醫院的教育醫療體系，旗下附醫、雙和、萬芳3家醫院，均通過美國醫院國際醫療評鑑及人體試驗保護認證，建立優良的醫療品質，以服務社會。
李祖德並擔任行政院生技產業策略諮議委員、科技部產學推動諮議會諮議委員、衛生福利部生技法規策略諮議委員、國家衛生研究院諮詢委員等職務。
北醫大董事李祖德日前獲頒二等衛生福利專業獎章，李祖德畢業自北醫大牙醫學系，1995年起擔任北醫大董事至今。他曾於2007年至2014年擔任董事長，任內帶領北醫成功轉型，創造公辦民營醫院典範。
北醫大目前已發展成1校6附屬醫院的教育醫療體系，旗下附醫、雙和、萬芳3家醫院，均通過美國醫院國際醫療評鑑及人體試驗保護認證，建立優良的醫療品質，以服務社會。
李祖德並擔任行政院生技產業策略諮議委員、科技部產學推動諮議會諮議委員、衛生福利部生技法規策略諮議委員、國家衛生研究院諮詢委員等職務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。