北醫大董事李祖德日前獲頒二等衛生福利專業獎章，李祖德畢業自北醫大牙醫學系，1995年起擔任北醫大董事至今。他曾於2007年至2014年擔任董事長，任內帶領北醫成功轉型，創造公辦民營醫院典範。

北醫大目前已發展成1校6附屬醫院的教育醫療體系，旗下附醫、雙和、萬芳3家醫院，均通過美國醫院國際醫療評鑑及人體試驗保護認證，建立優良的醫療品質，以服務社會。

李祖德並擔任行政院生技產業策略諮議委員、科技部產學推動諮議會諮議委員、衛生福利部生技法規策略諮議委員、國家衛生研究院諮詢委員等職務。