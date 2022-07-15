【旅奇傳媒/編輯部整理】高雄市政府觀光局強檔「旗津啤酒嘉年華」將於7月16日盛大登場，開幕之夜請來「國民姐夫」具俊曄加持，還有最強街舞男團B.T.O.D等卡司精彩表演，預期將為當地帶來更多觀光人潮，加上市府率先全國推出的「週間補到千，週五又補五」住宿優惠活動，即使不是數學家，精算之後也知道超划算，趕快手刀訂房，來旗津享受就對了！

觀光局長周玲妏表示，今年暑假旗津非常熱鬧精彩，有沙雕、啤酒、及網美打卡點，加上沙灘上各式的休閒座椅，要打造旗津蘇美島，在7月9日登場的黑沙玩藝節，首週末就為旗津當地帶來大量遊客，以「動物狂歡派對」為主題，有「壽Q家族」最調皮活潑的獅子老么小辛辛、可愛親人的大象阿里化身的溜滑梯，不僅欣賞沙雕，更將沙雕作品化身小朋友最喜愛的溜滑梯，目前現場沙雕師仍在趕工，活動第一個周末假期就吸引許多遊客迫不及待參觀，一睹充滿奇幻想像的沙雕藝術展。

▲創意滿點的小小沙雕師體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

旗津道沙灘酒店整合長周憲璋說：「市府活動才剛開跑，訂房業績就已大幅度成長三成，直追疫情前一年(2019)，我們非常看好後續成長！」；旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說：「這次旗津黑沙玩藝節跟啤酒嘉年華，我們跟觀光局這邊有許多合作，生意也越來越好，像這個週末旗津大街上餐廳幾乎都客滿，相信在市府的活動跟國旅加碼帶動下，可以把很多遊客帶來旗津觀光消費。」

觀光局說明，今年特別打造尺寸高達6公尺氣勢磅礡雙主雕沙雕作品，將於本週隆重與大家見面，為讓遊客感受旗津度假氛圍，除了提供休閒躺椅供遊客享受海邊的陽光，還特別打造的獨特的沙雕貝殼椅，邀請大家來旗津感受愜意度假風情。

大家最期待的熱血沙排獎金賽，獲勝隊伍將獲得最高獎金一萬元獎金，目前已開放網路報名，8月20日開始初賽，9月3日進行冠亞軍最終對決，趕快把握機會手刀報名，挑戰萬元獎金， 2022旗津黑沙玩藝節－熱血沙排派對報名網址。

另外「日日都好玩」趣味活動，有童趣可愛蹦跳氣墊、旗津限定的尋寶解謎遊戲、泡泡足球、按讚送好禮等，還有「周周都精彩」特色主題狂歡派對，有大受歡迎的小小沙雕師、夜間觀星、飛揚風箏、極限衝浪。

觀光局表示高雄旗津啤酒嘉年華7月16日以「華語金曲之夜」打頭陣，超強卡司除有知名國際巨星具俊曄，還有最強街舞男團「B.T.O.D」當日將演唱啤酒嘉年華主題曲《還有 你的笑容》帶大家一起嗨，而現場還有海尼根、1664等知名啤酒品牌以及在地海產店，端出澎湃下酒菜任君選擇，建議民眾可搭配使用「週間補到千，週五又補五」國旅加碼方案，用最划算的價格在高雄多玩幾天。

高雄在暑期還有許多活動，例如2022台灣文博會、大港閱冰、高雄日嚐366、海洋派對及全國鹹酥雞嘉年華等活動，民間業者如義大世界也自行推出啤酒節活動，更多活動資訊可至觀光局官方網「高雄旅遊網」或官方臉書粉專查詢。

▲美麗的旗津沙灘吸引許多遊客到訪。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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