【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022屏東空中嘉年華活動」將於今年7月22日在恆春機場正式揭幕，精彩熱血系列活動於「恆春航空站」、「屏東智慧農業學校」、「屏東縣遙控無人機飛行場」、「屏東縣立體育館」等四個場域每周末連續舉辦一個月！屏東縣政府邀請民眾親身體驗超輕航機及遙控無人機帶來的不同視角體驗，是今夏全台唯一將「空中載具共乘體驗」、「論壇交流」與「市集」結合，也同時瞭解到無人機的相關知識與發展脈絡。

嘉年華系列活動將於7月22日至24日於恆春航空站隆重登場，由超輕航機共乘活動及特色市集開場，接著7月30日至31日於高樹鄉屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程，邀請到業界知名人士為大家進行分享；8月6日至7日在屏東縣遙控無人機飛行場則有精彩的定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；最後8月12日至14日連續三日在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV表演、教育論壇及沈浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場；本次活動主視覺代表著如雄鷹展翅的機翼乘載著屏東FLYHIGH的願景，邀請民眾一同參與今夏最盛大的空中嘉年華活動！

▲屏東空中嘉年華活動現場有沈浸式機械手臂VR體驗。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府交通旅遊處表示，為搶搭「TOP GUN：Maverick」電影熱潮，縣府規劃團隊特別請TOP GUN劇組提供電影原廠服裝，於活動期間來到恆春機場及屏東體育館，讓民眾就有機會能穿戴電影原廠道具拍照，想成為飛行員、想成為阿湯哥就看這次！ 2022屏東空中嘉年華活動自7月22日起至8月14日止，連續四周的活動相當熱鬧精彩，屏東縣政府提醒大家活動全程均要配戴口罩，並遵守現行防疫措施，另超輕航機同乘體驗及遙控無人機學、術科培訓班，將分別於7月13日及15日中午開放線上預約，詳細內容與預約報名資訊，請洽屏東縣政府交通旅遊處官網或屏東go好玩臉書粉絲團。

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