【旅奇傳媒/編輯部整理】想出去玩！「2022台北國際夏季旅展」自7/15(五)起至7/18(一)每日10:00至18:00一連4天在台北世貿一館盛大登場！新北市觀光旅遊局今年偕同飯店、旅行社、觀光工廠及伴手禮等業者聯合參展，各家參展業者紛紛祭出旅展唯一限定優惠，包含入住淡水河畔絕美飯店折扣低至3.7折，還有多條超夯行程優惠等，都在夏季旅展「新北館(B011)」強勢登場，邀您今夏一起Chill新北！

首先登場的台北國際夏季旅展，現場有多家最受親子族群喜愛的新北觀光工廠攤位，包括維格餅家鳳梨酥夢工廠旅展現場預購享有8折優惠、聖瑪莉丹麥麵包莊園一口酥2入組套裝含蛋糕DIY體驗課程原價700元旅展現場下殺499元、手信坊創意和菓子文化館祭出77折雙人麻吉優惠套組，旅展現場價只要349元，印地安皮革創意工場現場商品全面9折再享買千送百，石碇尤負盛名的許家麵線消費滿額加贈體驗行程等，只有旅展現場才能擁有，千萬不要錯過。

▲多家最受親子族群喜愛的觀光工廠攤位，紛紛祭出限定優惠。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

值得一提的是，新北市首次將景點DIY活動搬到旅展現場，凡現場消費滿499即可免費體驗，包含知名的石碇許家手工麵線DIY，民眾現場可參加2人一組手作拉麵線，麵線成品可帶回去自己煮來吃，非常有親手製作的成就感。鮮物本舖的夏日消暑石花凍DIY，更可以現場享受甜膩冰涼的口感，還有手信坊的創意和菓子DIY等，自己動手作唯一限定版專屬菒子，都是平常超難預約的熱門體驗活動。

此外，超夯的國旅行程及優質住宿也祭出超殺優惠，大板根溫泉度假酒店住宿券二人房原價7,700元直接下殺62折，旅展現場只要4,799元含門票及泡湯，悠閒享受度假樂趣；號稱擁有淡水河畔無敵夕陽美景的將捷金鬱金香酒店原價7,920兩人房住宿券，更破天荒下殺3.7折只要2,999元，淡水福容飯店8月份推出美食饗樂一日遊，凡一位大人帶一位兒童享用「田園自助百匯晚餐」，即免費招待300坪室內親子體能館門票一張（價值499元）。在行程方面，參展業者多扶旅行社也獨家推出「健身旅遊─跟著醫生、職能治療師一起去旅行」優惠，成長旅行社推出適合自由行的「小鎮駕騎自行車體驗券」，享受自然風光兼顧健身，均是疫後旅遊首選。

迎接暑假到來，自7月1日起至9月30日止，凡入住新北市合法旅館及民宿，憑單筆消費金額滿300元之發票或收據，至活動表單登錄資料就有機會抽中最大獎包含iPhone 14 Pro、Dyson空氣清淨機等。配合7月15日國旅開跑，觀旅局也整合旅宿業者，祭出食、宿等好康優惠，內容包括「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案支持振興國旅。 新北主題館現場也將不時祭出隱藏版神秘優惠大放送，每日還有豐富的舞台活動，像是「新北拼拼圖」，民眾只要在規定時間內拼出新北知名景點，就有機會將在地特色產品免費帶回家！還有新北觀光旅遊局吉祥物—新北小客，也將在週六和週日現身新北館，除了帶來互動遊戲送好禮，還有限時的拍照見面會。7月15日至18日來「新北館」(B011)一同同樂搶好康。

▲新北主題館每天現場不時祭出隱藏版神秘優惠。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

展覽時間：7月15日(五)-7月18日(一) 上午10:00~18:00

展覽地點：台北世貿一館B區【新北館】(B011)

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