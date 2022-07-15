【旅奇傳媒/編輯部整理】臺南市政府觀光旅遊局與新營區公所共同主辦之「2022新營甜蜜節」，將於7月16日及7月17日在新營天鵝湖、7月30日及7月31日在新營鐵道文化園區辦理，並於7月8日舉行活動記者會，邀請大家「一同打開甜蜜」，邀請市民朋友7月一定到新營體驗最甜蜜、最Chill的夏日活動，一同暢遊新營天鵝湖及新營鐵道文化園區。

黃偉哲市長表示，臺南有「全糖城市」的美名，是全台糖廠最多的城市，同時新營也是台糖的總廠，有糖就有甜蜜的氛圍，連空氣中都瀰漫著甜蜜的氣息，本活動自109年起結合市府在新營的重要建設成果(包括新營長勝營區、新營鐵道地景公園，分別榮獲2021國家卓越建設獎「最佳環境文化類-金質獎」、2020公共建築景觀類建築園冶獎、2020國際景觀建築師協會景觀大賞「卓越獎」)舉辦。

「新營甜蜜節」去年(110年)首次結合新營鐵道歷史與糖業特色在新營鐵道文化園區推出，頗受好評，今年特別擴大於暑假期間辦理，分別在新營天鵝湖、新營鐵道文化園區針對年輕人與親子族群規劃，期許這2週共4天的活動再創地方好評與佳績，讓更多人認識新營的風采。歡迎市民朋友趁著參加活動順道品嚐新營美食，再到鄰近周邊景點包含鹽水、柳營德元埤、後壁俗女村走走逛逛、來白河關子嶺泡泥漿溫泉、品東山咖啡及東山鴨頭。臺南夏日各項精彩活動包含國際芒果節、西拉雅吃冰節、雲嘉南一見雙雕藝術季、七股海鮮節也已陸續推出，歡迎大家協助宣傳，一起做好防疫到臺南瘋暑假。

▲「新營甜蜜節」記者會。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，臺南美食小吃總是令人回味無窮，搜尋臺南以「阿」為名，就有一連串知名美食，2022新營甜蜜節以可愛「阿糖」為主視覺設計，更充分表現出臺南的「甜」性。活動內容以「市集」、「藝文表演」、「創意活動」鎖定不同客群，豐富多元。分別在7月16日及17日於新營天鵝湖以「我和青春有個約」廣邀青年朋友一起探索新營的美景，邀約國際級表演團體安地斯表演舞團以及知名青年表演團體輪番演出，此外，創意活動「尋覓闖關趣」，凡是完成闖關者有機會獲得2022新營甜蜜節限量口罩、7-11禮券(數量有限，送完為止)，廣邀親子、情侶、朋友一同來挑戰；7月30日及31日於新營鐵道文化園區以「夏日親子同樂會」邀請親子族群暑假期間休閒好去處，由MOMO家族的藍莓姐姐為特別來賓，同時現場創意活動更有故事姐姐帶來鐵道繪本相關故事、甜糖塗鴉秀，以及親子互動遊戲等動態、靜態活動等。 活動期間每日也都安排至少30攤特色市集，讓民眾可以參觀選購，還設有棉花糖、糖葫蘆的DIY體驗區，民眾可以現場報名參加體驗，邀請大家一起到訪新營。

此外，為持續振興國旅，響應中央7/15國旅振興方案，現在來臺南住宿就送「2022臺南好康券」，活動期間(7/1-9/30)入住臺南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！

觀旅局貼心提醒，任何活動舉辦都首重安全，防疫期間請大家配合中央防疫規範，凡是居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，請勿前往參加。此外，天氣炎熱，呼籲參與民眾注意防曬及補充水分，避免中暑，如果有身體不適，請跟現場救護站諮詢。提醒到場民眾戴口罩、配合酒精消毒、量體溫等防疫工作，享受最Chill的夏日時光。

▲「新營甜蜜節」活動海報。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

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