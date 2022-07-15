影》最新逃亡畫面曝！槍殺奪4命 凶手劫死者課長機車逃霧峰

南投生技公司4死命案! 凶手在逃機車棄置霧峰

南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚，發生行刑式槍決命案釀成4死1重傷，家屬痛斥凶手手段十分凶殘，從歹徒熟悉康建公司的營運時間，研判歹徒十分熟悉康建公司内部運作。從最新曝光畫面歹徒犯案後，還騎被他殺害劉姓課長的機車逃逸；警方指出，研判歹徒行兇後，沿著草屯鎮往台中霧峰區逃逸，目前正積極追緝中。

警方指出，最新曝光的畫面發現，歹徒在行兇後，還騎走被害劉姓課長的機車逃逸；透過畫面可看到，他騎車的速度並非是倉促逃逸，卻是非常從容；警方從監視器畫面研判，歹徒行兇後沿著草屯鎮往台中市霧峰區小路逃逸，目前正積極追緝中。

南投地檢署指出，該署接獲南投縣警察局刑事警察大隊口頭報告，檢察長張云綺極為重視，立即指示主任檢察官、檢察官組成專案小組，並指派張鈞翔檢察官主辦，黃慧倫檢察官、鄭文正檢察官、簡汝珊檢察官協辦，漏夜前往現場指揮偵辦。

南投地檢署表示，現初步查證案發時間約為111年7月14日17時10分許，案發現場為康建生物科技公司倉庫及辦公室2處，倉庫陳屍2男、辦公室陳屍2女，辦公室另有1男受有重傷送醫急救中。目前掌握兇嫌1人，指揮警方全力追查中。