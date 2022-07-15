富邦金控與相關子公司獨董爆酬庸爭議，如賴祥蔚是前民眾黨中評委，富邦人壽周鐘麒為民眾黨員，富邦產險的孫智麗和富邦證券的端木正也皆為2020年民眾黨不分區立委，端木正更公開說自己獨董酬勞交民眾黨庫；面對如此亂象，金管會主委黃天牧今（15）日指出：此屬證交所業務，正在判斷中。

黃天牧今日接受媒體人周玉蔻電台專訪，周玉蔻並問他先前陸續對新光金控董座吳東進、街口電子支付董事長胡亦嘉停職，開玩笑說敢做擋人財路的事情，不怕以後退休沒處去？黃天牧回應，有自己的人生規劃：「我上任時對自己有期許，做到『不畏懼、不討好、為所當為』。」

南山人壽最在上月董事會中，選出現在39歲的尹崇堯擔任董座，此人事案在2019年被時任金管會主委的顧立雄以「歷練不足」駁回，如今黃天牧被問及對此案態度，他回應目前在保險局做初步審核，但他相信這幾年工作經驗有所幫助，且經營壽險看中個人的誠信、專業。

最近台新金控、新光金控醞釀合併，黃天牧說，目前金管會態度是尊重金融市場機制，但兩家公司以重大訊息發布此事時，因流程不符規定遭證交所各處以新台幣10萬元違約金，金額不高，但強調發布訊息態度要審慎。至於雙方是否合意，他則不清楚。

周玉蔻詢問台灣金融市場是否需要再次啟動金改？黃天牧說，台灣金融市場被外資形容「粉碎化」，金融市場會需要大金融機構，但中小的金融機構例如信合社也是有利基型市場，例如做客戶服務很好；且各民眾需求不同，有人覺得大金融機構可提供完整金融商品、而小的有親切服務，金管會的態度是提供好的機制、規則，基本雙方合意、合乎規定，金管會不反對，至於是否產生壟斷性問題，公平會處理。