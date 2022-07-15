大陸國家主席習近平12日下午至13日上午在烏魯木齊考察新疆大學，烏魯木齊國際港區、天山區固原巷社區及新疆維吾爾自治區博物館，了解新疆加強人才培養，統籌疫情防控和經濟社會發展、推進民族團結進步，鑄牢中華民族共同體意識等情況。

習近平13日上午到新疆維吾爾自治區博物館，參觀《新疆歷史文物展》，觀看柯爾克孜族英雄史詩《瑪納斯》說唱展示，並同《瑪納斯》非物質文化遺產傳承人交談，稱讚他們的表演非常有感染力。習近平指出，中華文明博大精深、源遠流長，由各民族優秀傳統文化百川匯流而成。像《瑪納斯》這樣的文化遺產，既是少數民族的寶貴財富，也是中華民族的寶貴財富，要做好保護、傳承、整理工作，使之發揚光大。

習近平指出，隨著一帶一路深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區。他在探訪當地家庭時則表示，要了解老百姓的需求，做好社區服務工作，令各民族群眾生活愈來愈幸福。