台南市長黃偉哲（右二）體驗市立游泳池內的運動設施。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市立游泳池歷經近2年整修及優化工程，7月13日正式營運，市長黃偉哲指出，嶄新市立游泳池華麗轉身，儼然是一座「微型國民運動中心」，內部有游泳池、蒸氣浴、體識能中心及有氧教室等，全新市立游泳池同時也是7月1日成立的體育局送給市民的第一份禮物！

黃偉哲表示，市府積極改善運動場館，趕在炎炎夏日來臨前，提供市民一處強身健體、玩水消暑的空間。市立游泳池從6月25日至7月6日展開為期12天試營運，已吸引不少民眾前來游泳、運動，家長們也讚賞新的市立游泳池空間明亮，設備新穎，「以後會常常帶孩子來！」隨著市立游泳池正式營運，他也期待藉由更多元運動空間的建置，提供市民更豐富的運動選擇，充分帶動台南市各族群運動人口提升。

台南市立游泳池起造迄今已逾40年，由於設施老舊，市府爭取前瞻計畫2866萬元，進行室內全面整修，其中獲體育署補助1946萬元，市府自籌920萬元，整修項目包含室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備，並拆除鍋爐更新為熱泵加熱系統；另也同步優化無障礙環境，增設無障礙入水椅及坡道等設施，場館環境安全更升一級。

體育局表示，市立游泳池整修工程2020年開工，去年8月9日驗收完工，為強化與民間企業合作，經促參程序甄審後由榮灝股份有限公司取得委託營運管理權，並進行期初投資1700萬元整修，整修室內游泳池增設熱泵、整建會員淋浴間及增設有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心等。未來，榮灝公司也將再投資2300萬元，整修室外游泳池及建置新型態戲水設施，讓台南市立游泳池展現全新面貌。

目前館內提供全新室內25M游泳池、教學池、兒童池及SPA池，並設有多功能教室、體適能教室及有氧教室，並有票卡優惠7折、課程8折優惠，開館時間為上午6點到晚間10點，市府歡迎市民一同前來，在優質運動環境充分享受運動樂趣。更多詳情與體驗課程，請上「台南市立游泳池」臉書粉絲專頁查詢。