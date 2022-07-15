IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)股東常會通過配息3.4元，今（15）日以150元參考價除息交易。欣興開盤即上漲4.5元或3％、以154.5元瞬間完成填息，最高勁揚4％至156元，隨後受賣壓出籠影響漲勢收斂，早盤維持逾1.5％漲幅。

欣興股價2月底觸及261元新高後震盪走跌，1日下探144.5元的8個月低點，4個月修正幅度近45％，7月以來於144.5～163元區間盤整。不過，三大法人近期偏多操作，本周迄今合計買超5768張，其中外資買超4457張、投信買超316張、自營商買超995張。

欣興2022年6月自結合併營收123.21億元，月增1.37％、年增達51.41％，連4月改寫新高。帶動第二季合併營收356.34億元，季增達16.03％、年增達48.29％，連5季改寫新高。累計上半年合併營收663.45億元、年增達44.69％，續創同期新高。

投顧法人表示，欣興雖受中國大陸封城防疫，導致旗下昆山鼎鑫及欣興同泰4月合計營收約下滑5～10億元，但因載板新產能開出挹注月營收約11億元，使單月營收維持成長、6月營收連4月創高，表現符合調升後預期。欣興將於27日召開線上法說。

展望後市，欣興董事長曾子章日前股東會後受訪時坦言，近期部份市場需求確有波動，使ABF載板供給缺口較先前略降，公司今年對載板漲價有踩煞車。不過，公司聚焦產品市場需求影響不大，今年營收逐季成長無虞。

曾子章指出，近年的積極投資建廠計畫將在2025年步入尾聲，相關新產能於2025年底開出，且此波新增產能均有簽約、幾乎全被客戶預訂，現在仍有客戶欲安排2025年後的產能。未來至少1～2年的客戶訂單需求及交期均未見調整，維持不錯狀況。

曾子章表示，山鶯S1廠產能重建最快下半年陸續進行客戶驗證、年底逐步量產，產線仍以BT載板為主、約2～3成為ABF載板。楊梅新廠首期已量產，第二、三期預計未來幾個月完成裝機，後續須花費約3季進行客戶驗證，光復廠則預計明年第三季安裝設備及產線。