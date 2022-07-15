台東縣太麻里鄉砂石場14日發生砂石車失衡翻覆，1名男性駕駛受困，在場人員趕緊報案求援，警消人員獲報趕抵現場後破窗將駕駛救出，經送醫意識清醒、無礙。
位於台東知本火車站附近的砂石場，1輛砂石車翻覆，民眾報案稱翻覆車輛疑似冒煙。1輛砂石車14日傍晚準備卸貨時，疑因道路不平且貨物重量失衡，整輛車應聲翻覆，駕駛一度受困車內，在場其他人見狀馬上報警求援，在救護人員趕抵後立即破窗將人救出，所幸經送醫後初步評估意識清醒無大礙。
台東縣太麻里鄉砂石場14日發生砂石車失衡翻覆，1名男性駕駛受困，在場人員趕緊報案求援，警消人員獲報趕抵現場後破窗將駕駛救出，經送醫意識清醒、無礙。
位於台東知本火車站附近的砂石場，1輛砂石車翻覆，民眾報案稱翻覆車輛疑似冒煙。1輛砂石車14日傍晚準備卸貨時，疑因道路不平且貨物重量失衡，整輛車應聲翻覆，駕駛一度受困車內，在場其他人見狀馬上報警求援，在救護人員趕抵後立即破窗將人救出，所幸經送醫後初步評估意識清醒無大礙。
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