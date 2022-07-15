大聯盟明星賽將於本月19日在道奇主場舉行，目前投打陣容都已出爐，而今天全壘打大賽登場成員全數誕生，最後一個位置確定為遊騎兵強打席格(Corey Seager)，總計有8位球員共同競爭，可惜的是去年有參戰的「二刀流」大谷翔平不在陣中，史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉(Aaron Judge)也雙雙缺席，但陣容仍十分有看頭。

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全壘打大賽依舊受矚目，最近陸續公布參賽名單，今天遊騎兵席格以第8人身份壓軸登場，此外有紅雀普侯斯(Albert Pujols)、國民索托(Juan Soto)、費城人席瓦伯(Kyle Schwarber)、大都會阿隆索(Pete Alonso)、水手羅德里奎茲(Julio Rodriguez)、勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、守護者J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)。

但目前暫居全壘打王的洋基重炮賈吉、史坦頓以及天使大谷都未參戰，相當可惜，據美聯明星隊總教練貝克(Dusty Baker)表示，大谷因還未確認自己在明星賽的定位，一直都沒決定是否參加全壘打大賽，本季他繼續擔任明星賽先發指定打擊，同時也入選美聯投手陣容，是否先發投球也還是未知數。