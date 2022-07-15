衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，不僅民進黨立委吳思瑤接任競選總幹事，今天再宣布邀請立委林昶佐、 何志偉、 高嘉瑜三位立委出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，幫忙陳時中打組織戰。對此，國民黨立委費鴻泰今天表示，早在半年前就再幫蔣萬安安排地方活動，並強烈推薦有議員跟市府教育局經驗的立委林奕華擔任蔣萬安競選總幹事，國民黨會團結幫助蔣萬安。

民進黨確定提名陳時中參選台北市長後，競選團隊建置動起來，先是找台北市立委吳思瑤擔任競選總幹事，並邀請民進黨立委林楚茵、莊瑞雄擔任發言人，今天又公布林昶佐、 何志偉、 高嘉瑜擔任競選總部副主任委員，顯然是要透過台北市民進黨籍立委串聯，幫忙陳時中打組織戰。

對此，國民黨台北市立委費鴻泰也不甘示弱表示，他跟賴士葆、林奕華早在半年前，只要地方辦活動都會通知蔣萬安，彼此的助理跟蔣萬安助理也都非常密切在聯繫合作。

面對民進黨找吳思瑤擔任競選總幹事，費鴻泰強力推薦林奕華擔任蔣萬安的競選總幹事，因為林奕華有議員跟市府教育局經驗，對台北是非常恰當人選。

費鴻泰說，吳思瑤有議員經驗，但沒有市府經驗，國民黨會團結幫助蔣萬安，而且早就已經在幫忙了。