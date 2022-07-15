民進黨桃園市長候選人林智堅深陷「論文門」風暴。國民黨台北市前議員羅智強指出，近期有一份民調張善政以31.3%勝過林的24.8%，此數據很精確的反映了桃園市長在論文案後的選情，但也透露了一喜一憂，前者是多數桃園市民不認同抄襲行為；後者則是，6.5%的差距仍在可逆轉範圍，這也是綠營上下力挺、林智堅即便堪稱「指鹿為馬的現代趙高」，卻仍敢硬拗不認錯的原因。

羅智強昨日（14）在臉書發文表示，林智堅的論文抄襲堪稱「指鹿為馬的現代趙高」，台灣指標民調是林抄襲案後的第一份民調，結果顯示，張善政31.3%、林智堅24.8%，張贏林6.5個百分點。

羅智強指出，這個民調其實很精確的反映了，桃園市長在論文案後的選情。喜的是，代表大多數桃園市民不認同林智堅的論文抄襲行為，台灣最基本的是非黑白仍在；憂的是，距投票還有4個半月，6.5個百分點的差距仍在可逆轉範圍，這也是為什麼林選擇硬拗不認錯、總統蔡英文和桃園市市長鄭文燦選擇力挺，因過去多次的選舉經驗，讓民進黨對他們「指鹿為馬」的能力非常有自信，民進黨說風是風、說雨是雨，民進黨長期以來非常瞧不起台灣人民的智商。

對此，羅智強直言，民進黨的自信也確有其據，畢竟即便林智堅抄襲得如此明白確實，也不過讓他落後6.5個百分點。羅分析，以民進黨的思維慣性，6.5個百分點的落後，藉鄭文燦在桃園的行政優勢，加上執政黨的種種優勢，只會讓林更有底氣繼續拗下去；在蔡英文和鄭的眼中，這6.5個百分點不是林「落後」而是「過關」，這是林的「幸運」卻也是台灣民主的悲哀。