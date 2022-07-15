消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至7月9日）初次請領失業給付人數增加9000人，為24.4萬人，超出市場預估的23.5萬人，並創下去年11月以來新高。上周初領失業金人數4周均值為23.575萬人，較前一周增加3250人。截至7月2日止當周，美國續領失業金人數周減4.1萬人，為133.1萬人，少於市場預期的138萬人。

2.美國勞工部公布，6月生產者物價指數（PPI）年漲11.3%，超出市場預估的年漲10.7%，並逼近3月創下的歷史高點11.6%。6月PPI月漲1.1%，亦高於市場預期的月漲0.8%。排除食品和能源價格的核心PPI年漲8.2%，符合市場預期；月漲0.4%，略低預期。排除食品、能源和貿易項目的PPI月漲0.3%、年漲6.4%。

3.政策立場一向強硬的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，6月通膨報告雖然今人失望，CPI年通膨率達到9.1%，創下1981年以來最高，但他仍然認為升息3碼已經足夠讓政策利率達到他個人預期的中性水準，他表示，現在市場預期7月會升息100個基點是反應過度。但沃勒也表示，如果在7月會議前發布的經濟數據超乎預期，他亦不排除會支持更大幅度的升息。

4.被視為聯準會「鷹派」代表人物之一的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，他個人傾向於7月再次升息75個基點即可，「升息75個基點有很多優點，能將基準利率帶到央行認為的中性水準」。他並表示，那將是聯準會連續兩次會議升息3碼，是前所未見的情況。

5.聯準會獨立監察小組表示，在經過9個月的調查後，判定主席鮑爾與前副主席克拉里達（Richard Clarida）此前引發爭議的證券交易行為並未違反相關規定和操守準則。

6.美國銀行出具報告指出，聯準會料將於明年9月首次降息並結束量化緊縮，該銀行將今年底美國10年期指標公債殖利率預測從3.5%下修至2.75%，將2023年底的預測從3.25%調降至2.5%。

7.房地美公布，美國30年期抵押貸款利率較前一周上漲21基點，為5.51%，與去年底的3.11%相比已大幅揚升。數據顯示美國房貸利率正以數十年來罕見的速度飆升，房市熱度正持續降溫。

8.對利率動向敏感的美國兩年期公債殖利率一度大漲11.6基點，報3.265%，尾盤倒跌1個基點，報3.134%。10年期債息尾盤上漲5.5個基點，報2.961%，盤中一度大漲9.08基點。美國長短期債息曲線仍然呈現倒掛情況，顯示市場預期經濟將陷入衰退。

9.聯準會可能加重升息力道，以及在避險需求帶動下，周四美元指數一度大漲1.24%，報109.294，突破109大關並再度刷新20年新高，惟聯準會兩大「鷹王」淡化7月升息100個基點的可能性，使美元尾盤漲幅收明顯收斂，僅小漲0.22%，報108.5。根據利率期貨交易數據，市場預期聯準會7月加息4碼的可能性從前一日的逾80%急跌至31%。歐元兌美元一度跌至99.52美分，創下2002年12月以來新低，尾盤拉回至1.0031美元。加元跌至1.3224兌一美元，創下2020年11月以來新低，在加拿大央行一口氣升息100個基點後，市場擔心該央行若繼續大舉升息可能使經濟急速放緩。

10.周四美國期油下跌0.54%，收在每桶95.78美元，盤中一度重挫5.96%，最低跌至每桶90.56美元。布蘭特期油收跌0.47%，為每桶99.1美元，盤中曾大跌5.09%，報94.5美元。交易商預期聯準會大幅升息可能削弱原油需求。

11.周四紐約期金收跌29.7美元或1.71%，為每盎司1705.8美元，盤中跌破1700美元大關，最低觸及每盎司1695.05美元，創下2020年3月31日來新低。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.96美元，為每盎司18.23美元。10月白金跌20.50美元，為每盎司817.30美元。9月鈀金跌73.30美元，為每盎司1898.10美元。