昔日同事欠錢不還 怒朝對方潑汽油縱火

新北市46歲郭姓男子與57歲李姓男子原在同家貨運行擔任司機，李男於郭男離職前向郭借款3萬元，事後卻編造各種理由拖欠不還，郭男昨（14日）晚到位於土城區的貨運行催討未果，持預藏汽油對李男潑灑並點火，造成李男全身25％2度燒燙傷，送醫後暫無生命危險，郭男則於1小時後到案，依殺人未遂、公共危險罪嫌送辦。

昨晚8時許土城區永和街某貨運行內傳出火警，警、消獲報派員到場，發現現場為縱火案件，縱火犯嫌已逃離，貨車司機李姓男子右手臂、後頸部等處2度燒燙傷，送往板橋亞東醫急救後，目前無生命危險。

土城警方調查，因李男積欠郭男3萬元，卻假借各種理由遲遲不還，郭男昨晚8時許至貨運行再次向李男催討債務，雙方再起口角，郭男即取出預藏裝有汽油的寶特瓶，朝李男潑灑，再以打火機點燃紙捲，引燃對方身上汽油，導致李男身上迅速著火，在場其他員工見狀，急忙上前協助滅火，郭男則趁隙逃逸。

經被害人及目擊者向警方指證，縱火犯嫌係前同事郭姓男子，警方立即展開緝捕行動，並透過關係策動郭男投案，郭男自知難逃，晚間9時許主動前往土城分局頂埔派出所投案，坦承氣憤下犯案。

偵訊後，警方依殺人未遂、公共危險罪嫌將郭男函送新北地檢署偵辦。