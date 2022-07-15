義大利總統在周四晚間拒絕了總理德拉吉(Mario Draghi)的辭呈，並敦促他進行反思。總統馬達雷拉(Sergio Mattarella)要求總理再考慮一下，並請總理在國會上發表演說，更清楚說明現在政治情況。

義大利國會在周四對內閣進行信任投票，同屬執政聯盟的五星運動黨拒絕投下信任票。雖然德拉吉政府在投票中過關，但是總理表示，執政的「民族復興聯盟」已經不復存在；並在投票結束後，立即會見總統，提出辭呈。

曾任歐洲央行(ECB)行長的德拉吉此前曾表示，不希望領導一個沒有五星運動黨的政府。

外界認為，總統應該以穩定為重，不希望在明年初大選前，再進行一次秋季選舉。

義大利各政黨之間目前在生活成本上升，以及如何應對俄羅斯入侵烏克蘭等問題上，意見分歧，也引發此次政治風暴。

德拉吉內閣政府倒台的風險，也震撼了金融市場，周四義大利國債殖利率大幅上升。