緯創(3231)旗下緯謙（WiAdvance）取得甲骨文加值經銷商（VAD, Value Added Distributor）身分，共同推廣分散式雲端服務與甲骨文全系列產品，期盼藉由雙方聯手，點亮企業雲端現代化的轉型路程，加速台灣產業智慧化發展布局。

緯創6月營收1015.26億元，月增36.57、年增41.2%，為首次單月營收破千億元，創歷史新高，第2季營收2442.16億元，季增7.86%、年增21.55%，上半年累計營收4706.61億元、年增24.44%，展望下半年，緯創預計旗下伺服器、GPU產品將有好的成果展現。就籌碼面，6月以來外資賣超緯創不手軟，7月以來則出現回補，而在8大行庫方面，相對是站在買方。

緯謙深耕大數據、AI和5G雲端加值服務，多年來在智慧製造、智慧醫療、智慧城市等領域累積豐富客戶群，具備深厚的雲端技術能力與產業經驗。如今與國際領導廠商甲骨文（Oracle）展開策略結盟，將為其企業客戶提供全方位的資料庫搬遷上雲、系統建置規劃及技術支援服務，協助企業將資料無縫遷移至多雲環境，發揮一加一大於二的加乘效益。

甲骨文台灣區總經理張永慶表示，因應不同產業特性和需求，分散式雲端是未來發展趨勢，結合緯謙科技在客戶端豐富的服務經驗，相信能充分發揮彼此的優勢與整合能量，幫助甲骨文客戶在多雲市場中實現彈性佈署，更輕鬆地跨越轉型門檻。

緯創副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，緯謙科技一直秉持客戶至上的理念，積極推動產業數位轉型，已累積深厚的數位化Know-how。期望接下來與甲骨文展開深度合作，助更多企業乘雲而上驅動營運潛能。

緯謙近年更積極發展雲端加值服務 (Value-added service, VAS)，藉由串聯國際雲端服務供應商的領先技術，和台灣在地新創軟體供應商的解決方案，打造「緯謙智慧雲市集」的雲服務平台，推出一系列滿足企業AI、IoT、ESG 需求的SaaS服務，讓台灣許多數位轉型量能不足的企業，能透過「訂閱」的方式，以低門檻啟動轉型！