隔夜美股再度展現韌性，但中概股表現疲弱，受此打擊，周五香港恆生指數開盤跌逾1%，目前跌0.86%，報20573.74點。國企股跌0.8%，報7068.84點。

隔夜美股主要指數收復盤初重挫的失土，終場道瓊指數和標普500指數小跌，在晶片股上漲帶動下，那斯達克指數微漲作收，費城半導體指數更勁揚近2%。受阿里巴巴重挫拖累，隔夜中概股表現疲弱，金龍中國指數下跌2.2%。

目前恆生科技股指數下跌0.88%，萬國數據跌3.8%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌3.7%。阿里巴巴跌3.6%，稍早前一度跌近6%。

在隔夜華爾街市場，阿里巴巴ADR收跌4.89%，為103.76美元，折合101.82港元，盤中一度大跌7.7%。《華爾街日報》援引消息人士報導，有關於警方數據庫裡10億中國人的個資遭駭客盜賣案件，上海當局已經約談阿里巴巴旗下阿里雲高層。另路透社報導，阿里巴巴內部交易團隊將裁減逾三分之一員工。

比亞迪目前漲逾5%，稍早前一度漲6.7%，收復300港元大關，該公司預估上半年獲利可望成長高達2.07倍。受此帶動，吉利漲2.8%，小鵬漲2.1%，蔚來漲升2.7%，廣汽漲5%。