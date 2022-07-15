日本男神小栗旬早已結婚、當爸，日前卻遭YouTuber東谷義和公開全裸唱KTV的不雅照，又被挖出疑似性成癮、婚後出軌、多人運動等醜聞，不僅形象崩盤還拖累星妻山田優，也瘋傳兩人十年婚生變，不料在如此慘烈的情況下，小栗旬被拍到與愛妻十指緊扣外出約會，感情甜蜜宛若熱戀情侶般，等同排除了婚變的可能性。

據《女性SEVEN》報導，小栗旬在被爆性醜聞瘋傳婚變後，以實際行動代替解釋，7月上旬某天被拍到到一家高級義大利餐廳用餐，身旁陪伴的是星妻山田優，他因正在拍攝大河劇《鎌倉殿的13人》，所以留著長髮並束成馬尾，老婆則是染了頭金髮、穿著嫩黃色洋裝，兩人十指緊扣，山田優上樓梯時，小栗旬也細心關心照看著，夫妻感情看上去相當甜蜜，電視台人員透露，當天小栗旬一排完戲就因有重要的行程而迅速離開，原來是去與老婆約會。

而小栗旬被拍到與老婆約會這天，不是普通日子，而是山田優38歲生日前一天，小栗旬提早給老婆慶生，且2022年是兩人結婚10週年的「錫婚」，小栗旬此時這樣的舉動，被認為有特別的心思，山田優的友人就直呼，小栗旬如今拍戲、輿論壓力大，但仍不忘給老婆過生日，「果然很懂什麼事最重要呢！」。

山田優本月5日也特地發了IG，透露自己開心慶生，照片中的服裝，就是被週刊拍到的穿搭，她更po出黃色花束，透露是老公小栗旬送的，事實上，山田優嫁給小栗旬後，處處為老公著想，當年小栗旬追求夢想曾挑戰好萊塢影壇，山田優帶著還年幼的孩子義無反顧陪著老公赴洛杉磯長住，期間還替老公給劇組送暖，準備禮物給工作人員，被讚是超級賢內助，而其實她一直很懂得跟電視台、經紀公司打好關係，讓老公發展順利，小栗旬也感念在心，曾說過：「下輩子也想跟同一個人結婚」。