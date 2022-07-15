金男駕駛自小客車發生衝撞，一時失控衝到路邊。(民眾提供)

金男駕駛自小客車發生衝撞，一時失控衝到路邊。(民眾提供)

台中市45歲的董女，今天上午近8時駕駛休旅車，沿梧棲區中華路一段由北往南行駛快車道，於梧棲區中華路一段與興益路口左轉時，與50歲金男駕駛的自小客車，沿梧棲區中華路一段由南往北行駛快車道直行發生衝撞。警方指出，衝撞發生後造成董女自小客翻車，兩人都受創送醫，全案正由警方調查釐清事故原因中。

警方調查，今天上午07時55分，董女駕駛休旅車沿梧棲區中華路一段，由北往南行駛快車道內車道直行，於梧棲區中華路一段與興益路口前左轉時，與金男駕駛的自小客車，沿梧棲區中華路一段由南往北行駛，快車道中間車道直行發生交通事故。

警方指出，意外發生後，造成董女的休旅車翻車，車身碰損，金男的前車頭碰損，兩人均受創送醫救治；其中董女抽血檢驗中，金男駕駛呼氣酒測值為0mg／L。肇因初步研判，董女未依號誌指示行駛，但真正肇事原因？正由警方調查釐清中。

梧棲交通小隊強調，這起事故雙方當事人，目前傷勢尚平安送醫治療中，事故現場已排除恢復交通順暢，呼籲用路人於路口務必減速並遵守號誌行駛。