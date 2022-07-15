蘋果新一代 iPhone 14傳出漲價，市場仍看好銷量會高於去年 iPhone 13。天風證券分析師郭明錤14日發推文表示，大陸市場對於iPhone 14新機需求將持續升溫，且華為退出5G智慧手機市場後，蘋果目前幾乎霸占整個大陸智慧手機市場，這也意味著大陸市場潛在的高階 iPhone 用戶數量有所增加。

郭明錤說，據他對大陸經銷商、零售商、黃牛的調查，這些通路普遍都看好蘋果即將發售的iPhone 14 系列的潛在需求，並認為買氣會超過前一代iPhone 13 系列。

他認為，這可能是因為在華為退出5G智慧手機市場後，蘋果幾乎霸占整個中國大陸高階智慧型手機市場，也意味著大陸市場潛在的高階iPhone 用戶數量有所增加。

此前，郭明錤發布最新調查顯示，大陸市場對蘋果iPhone 14需求，可能比已經大受歡迎的iPhone 13更強勁，因為大陸通路商正為 iPhone 14支付有史以來最高的預付訂金，以確保供貨穩定。

他指出，目前大陸市場，iPhone 14預付訂金明顯高於 iPhone 13，在一些地區甚至是 iPhone 13的兩倍。零組件供應商和EMS 廠的人士預測，iPhone 14今年出貨量可能會達到約1 億支或9000 萬支。大陸市場對 iPhone 14 的強勁需求，可能會降低市場對 iPhone 14 上市後訂單減少風險的擔憂。