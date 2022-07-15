【愛傳媒蔡詩萍專欄】我已經康復了，講的，是染疫的心得報告喔！

疫情雖然逐漸降溫，但染疫人數已超過4百多萬，平均五人多就一個染疫，未來數字還會上升一陣子。

染疫人口比例增高，意謂著，我們身邊染疫的朋友，會不知不覺，這個也是那個也是的，我們被迫必須「與疫情共存」，也就是「與染疫的朋友共存」。

我是個染疫康復者，但同時，也是個「長新冠」的後遺症者，這雙重經驗，讓我體會蠻多的，這段時間，我美麗的太座也染疫在家隔離，不少臉書友，亦紛紛表達他、她們染疫的狀況，我決定「圖文並茂」的，來敘述一下，這一個多月來，我染疫的由來，染疫後，為何又導致「長新冠」後遺症，給大家一起思索，防疫的重要，以及，染疫後，還真不能不信邪的自我防護做參考。

我應該是在5月25日，去苗栗跑一場馬拉松染疫的。

這推論的原因是，那場馬完賽後（還是要「耶」一下，我完賽42公里！），兩三天後，我的臉書有人提醒我，要注意身體狀況，因為那場馬傳出有人染疫！

我並沒太在意，心想不會吧！

但很抱歉，第五天吧，我出現鼻塞，微咳的症狀，我想起臉書友的提醒，回想跑馬結束後，我曾在主辦單位提供的帳篷裡沖洗，你知道的，沖洗身體包括洗頭，怎麼可能戴口罩！

這是感染非常可能的關鍵。反正，就是快篩兩條線，之後，PCR檢測陽性，我開始7+7的生活。

這都沒問題，因為，我很輕症，微微咳嗽，沒發燒，吃了清冠一號，五天後，快篩一條線，一連三天都是一條線，第八天，回辦公室上班，但盡量跟人少接觸。

我也很乖，那十四天，都盡量待在家裡，減少外出，我最愛的跑步，也停了。染疫管控的期限過了，那個週末，我去受玄宮跑了半馬，想恢復馬拉松的訓練，跑得很慢，但感覺不錯。

再隔一週，我再去，跑了30公里，感覺也不錯，體力在恢復中。好了，問題出在這一次！

去跑的前一天，我不知怎麼，嘴角跑出了幾粒很小的痘子，我直覺是「天熱火氣大」，不以為意。隔天，在高溫下，跑完30公里。

那天是週六，回家沒事，但週日起，痘子變大了，紅腫，我抹抹藥膏，仍不在意（笑話，一個大男人，幾粒痘子就怕了嗎？）但週一，大爆發，痘子變多變紅變得怪怪的。

週一趕緊去掛皮膚科，醫生提醒有可能是帶狀皰疹，但情況不嚴重，拿了藥回家，有內用有外擦。

可是週二，未見起色，顆粒蔓延到鼻腔，臉上，甚至逼近眼眶，我那一向比我有危機意識的太座，立馬打電話給她熟稔的醫生，把我臉上的照片拍給對方看，對方二話不說，判定是帶狀皰疹！

隔天，我就去重新掛號。挨了一針，拿藥，吃藥，擦藥。帶狀皰疹攻擊臉部，是可以很嚴重的一樁事。

因為，顏面神經可能受損，若蔓延往耳朵處，則可能導致聽覺神經受損，若蔓延往眼睛處，則可能導致視神經受損，我在那幾天裡，充分感受了視神經，聽覺神經受傷的威脅。

我若輕壓耳朵連結臉頰的部分，會微微感覺刺痛。

而右眼眶下方，有一處紅斑，直逼眼眶的邊界，我的眼睛在眨眼閉合之間，已經感覺裡面似乎有「一沙一世界」的不適感，醫生說那就是病毒攻擊視神經，聽覺神經的訊號，只是還好，我們發現的早，「現在對付牠還不算太晚！」

醫生像總司令似的，命令我眨眨眼，側側臉，用手輕敲我的頭，天哪，我真的感覺到帶狀皰疹病毒，在這幾個戰場上，「耀武揚威」的囂張呢！

尤其是，顏面神經部分。

我現在還能清清楚楚的告訴大家：我的右邊臉頰，在眼眶到右嘴唇之間，正是帶狀皰疹病毒肆虐的「主舞台」，（奇怪，我怎麼用起演唱會的概念，難怪是流行音樂台的台長！？）這一區域內，整個臉的皮膚，是麻麻，是刺刺，是一種很難描述的「不舒服感」，說痛嘛，沒到要命的痛；說癢嘛，白天還好，午夜過後，就癢得睡不著；說麻嘛，就是有種「悶騷式」的癢，癢在內心口難開吧！

太座看我坐在那，擺這姿勢也不對，擺那姿勢也怪怪，問我很不舒服嗎？我堂堂花甲美魔男，怎能被這個帶狀皰疹給輕易擊倒，對不，我當然說沒事。

但真沒事嗎？噢，蠻有事的，就是不舒服。就這樣，我要告訴所有染疫的朋友，千萬不要不信邪，染疫後，不妨好好休息吧！

醫生對我說，染疫後，免疫力下降，之所以建議，盡量多休息，少做劇烈運動，是要讓免疫系統慢慢恢復，太激烈的運動，會讓免疫系統失調的身體，很不容易抵抗外來的病毒，何況，我的帶狀皰疹病毒，是因為小時候我出過水痘，殘留了皰疹病毒，趁著免疫系統在染疫後的虛弱，藉機攻擊了我！

好，報告完畢。這也是為何這陣子，各位若看到我，會好奇，怎麼花甲美魔男，變成了「疤痕老蔡」了，其原因正在於此。

我倒是還好啦，人到了我這年紀，不可能小白臉了，應該是要「坑坑疤疤」一張滄桑的臉，是不是才叫「有故事的男人」呢？

祝福大家，盡量不要染疫，若不小心，也不要氣餒，好好照顧自己，不要逞強，要避免「長新冠」的後遺症啊！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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