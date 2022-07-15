日本桌球天后福原愛去年與江宏傑爆出婚變，親姊姊江恆亘傳出是造成婚變導火線之一，讓她被日媒冠上「怪獸大姑」的封號，神隱1年多的她近日回歸社群平台，並大方分享生活近況，昨(14日)突然發文提問：「如果人生可以重來，你最想做的是什麼」，她給出的答案引起大批網友共鳴。

江恆亘昨在臉書發文提問：「如果人生可以重來，你最想做的是什麼」，她坦言最想做的是「好好說再見」，因為印象中的離別，不外乎是「灑狗血+八點檔+偶像劇中傷痕累累」等狀況畫上句號，提及曾看過一句話：「當別人把時間花在你身上的時候，就是等於把自己生命當禮物送給你」，這才意識到我們曾經都是最珍貴的禮物，因此擁有的時候應該滿心歡喜，離別時應該衷心祝福，但也不禁感嘆：「年輕的我又怎麼會懂呢」。

江恆亘表示有很多珍貴的朋友，緣分只夠相伴一小段，至今仍為當初沒有好好道別感到遺憾，曾想過若能回到過去某時刻、和某人再見面的話，一定會好好向對方道別，而道別的意思是「再見你一面」，而非「再也不相見」，如此一來是否就能少點遺憾，更期許未來面對生離死別的課題不再逃避，或許就能少一點遺憾多一點溫暖。

江恆亘過去因為「怪獸大姑」的封號，傳出是造成福原愛婚變導火線之一，遭到大批網友圍剿，不過她的友人表示江恆亘當時覺得不要公開澄清讓事情延燒，所以選擇冷處理，事隔一年後，她也發文替這一年做總結：「一年很長嗎？至少去年對我來說很長～像十年一樣長」，強調學會接受別人批評的雅量，更大器祝福曾經傷害過她的人。