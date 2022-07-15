與人交際時，大家總會對好接近、健談的人有好感，這些人的身上總是帶有爽快又不做作的氛圍，讓身邊眾人覺得與他們相處相當自然且舒適，而以下3個星座朋友就是大家公認「最容易讓人產生好感」的星座，他們既溫柔又爽朗的性格讓大家不自覺的深陷魅力之中，更是獲得社交人氣王的美名。

⭐牡羊座

牡羊座們平時的性格就相當爽快，且他們的想法非常單純，在交友時不會用自己既定的思考去束縛他人，也因此他們在社交圈中一直都擁有很好的風評，更是會讓異性們不自覺的對他們產生好感，且牡羊座的大家一向敢做敢當、愛恨分明，如此大咧咧的性格也難怪他們會擁有人氣王的頭銜。

⭐巨蟹座

巨蟹座的溫暖與堅持讓非常吸引人。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座的大家總給人溫柔好相處的印象，不過在與他們相處久了後會發現他們心中的堅持，巨蟹座們會有一套自己的要求和標準，且他們也非常願意花時間及精力陪伴好友，內心的溫暖與原則讓周圍不少人被他們所吸引，也因此對巨蟹座們的好感也隨之增加。

⭐水瓶座

水瓶座性格純真不與他人計較。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家雖然思想相當的跳躍，有時候可能會讓身邊眾人摸不著頭緒，不過他們卻是非常好相處的，水瓶座們不太會去計較一些小事，因此大家會覺得待在他們身邊非常的舒服，且水瓶座純真的心靈總會不自覺地吸引周圍的人們，而在與他們相處後會發現，其實跳躍的思考在聊天時是很加分的，不僅讓大家可以專注交談還能夠忘卻煩憂。