大陸國家統計局15日上午公布多項重要宏觀經濟數據，其中，最受外界關注的2022年第二季GDP年增率為0.4％，遠遜於預期的1％；較上季降2.6％。上半年，GDP年增長2.5％。統計局表示，第二季實現經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。但市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

大陸政府對今年經濟增速預設目標為5.5％左右，此前公布的第一季GDP年增率為4.8％。但第二季因長三角地區實施封城防疫措施，重創經濟成長。陸媒日前引述多名經濟學家認為，受國際環境複雜嚴峻、國內疫情衝擊等超乎預期因素影響，大陸經濟運行下行壓力加大，第二季GDP年增率預計為1％～2％。

統計局數據顯示，初步核算，上半年國內生產總值人民幣（下同）562,642億元，按不變價格計算，年增長2.5％。分產業看，第一產業增加值29,137億元，年增長5％；第二產業增加值228,636億元，增長3.2％；第三產業增加值304,868億元，增長1.8％。

第二季國內生產總值292,464億元，年增長0.4％。分產業看，第一產業增加值18,183億元，年增長4.4％；第二產業增加值122,450億元，增長0.9％；第三產業增加值151,831億元，下降0.4％。

統計局指出，總的來看，一系列扎實穩住經濟政策成效明顯，大陸經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢，尤其第二季實現經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。

但也要看到，世界經濟停滯性通膨風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和周期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。