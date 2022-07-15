針對林口交流道案及恩恩案，新北市長侯友宜與新北市長參選人林佳龍連2天互槓！林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城批侯是爭功諉過的市長，何博文表示，恩恩案讓侯直攻2024年總統大位的美夢破碎，要侯承諾新北市民，如連任市長絕對會「做好做滿」，不會落跑去選總統，再推給黨中央稱「尊重黨中央安排」，提醒侯，「新北市長職位並非是你當總統的跳板」。

何博文今在記者會表示，林口交流道10幾年來都是當地生活的夢魘，匝道興建應要地方政府提案，但林佳龍親自邀請高公局提案，經費全數由國道基金承擔，侯友宜選前對林佳龍滿滿感謝，選後卻說跟林沒有相關。

何博文更出示侯友宜2020年12月14日臉書內容，指出侯曾貼文指林口交流道北入南出匝道是在「林佳龍部長裁示下」推動；在地藍營議員蔡淑君2021年8月16日也貼文指行政院終於核定同意林口交流道北入南出匝道擴建，且第一個感謝的就是林佳龍，批侯友宜同一件事，卻因為選舉有180度轉變，這樣的政治的性格能夠禁得請人民考驗嗎？

李坤城則指出，若非林佳龍在2020年9月到12月間，要求高公局一定要把匝道規畫做出來，怎麼會2021年7月行政院的核定？如侯是此邏輯，認為行政院核定時林佳龍已非交通部長，不算他的政績，那請問新北市捷運路沒有一條是侯友宜擔任市長時核定，但現在侯卻說三環三線、三環六線是他的政績，豈不自相矛盾。

針對恩恩案，何博文認為證明侯友宜所謂的超前部署都是謊言，衛生局跟消防局間根本沒有橫向聯繫管道，導致恩恩延誤送醫；李坤城呼籲侯，不須等到司法調查與監察院報告，應立即出面道歉 ，把現有的市府調查報告公諸於世，負起應負的政治與行政責任。

侯友宜林佳龍新北市長做好做滿