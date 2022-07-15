柯P飛機也會過中線說 綠委怒：連當市長都不及格遑論總統

台北市長柯文哲昨在議會答詢時表示，「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線。」對此，民進黨立委吳思瑤今（15日）在立院受訪時痛批，這樣的人連當市長都不及格，更遑論想要當總統，這完全不可期待也不可能成真。

柯文哲拍板8月舉辦任內最後一次台北上海雙城論壇，他昨在議會答詢時表示，凡事都有報備陸委會，如果陸委會說不要辦就不要辦。市議員梁文傑嘲諷說，穿越海峽中心不算擾台，以後共機可以穿過海峽中線，柯文哲立刻嗆說，「我當總統的話，我的飛機也會飛過中線。」

吳思瑤表示，柯市長昨天語出驚人，但他語出驚人也不是新聞，社會的反應是一樣的，柯文哲沒有能耐也不會成為台灣的總統，「好加在他不可能成為台灣的總統！」

她批評，柯文哲如此放任國家安全於無物，只顧著用雙城論壇來累積個人與對岸的政治關係，無顧於國人、國家的尊嚴受到挑釁，這樣的人連當市長都不及格，更遑論想要當總統，這完全不可期待也不可能成真。