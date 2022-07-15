國民黨15日召開「民進黨組『北北桃抄跑連線』市民不買單」記者會，發言人柳采葳（台上右起）、文傳會主委王育敏、文傳會副主委陳偉杰及新北市議員參選人戴湘儀抨擊，北北桃是台灣首善之區，民進黨卻推出落跑及抄襲者參選，選民絕對無法接受。（范揚光攝）

民進黨北北桃市長參選人就定位，但台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍與桃園市長參選人林智堅卻各有不同爭議點。國民黨上午再批，民進黨北北桃市長參選人不是涉論文抄襲，就有落跑問題，已成「北北桃抄跑連線」。

國民黨副秘書長王育敏表示，政治人物最重要是誠信，但落跑就是不誠信，林智堅論文涉抄襲更加違背誠信，但不僅民進黨主席蔡英文護航，政黨誠信蕩然無存，林佳龍也挺林智堅，說要「作伙打拚，一起當選」，站在不誠信陣線互相取暖。

王育敏說，國民黨在北北桃市長選舉推出的新北市長侯友宜、台北市長參選人蔣萬安與桃園市長參選人張善政，都是有專業誠信、做事務實的最佳人選，不會「落跑」，不會「不負責任、沒有誠信」。

王育敏指出，民進黨台北市長參選人陳時中身為中央流行疫情指揮中心指揮官，在防疫當前，中央流行疫情指揮中心還沒解散時，卻成「落跑指揮官」，為了個人政治前程拍屁股走人，落跑去參選台北市長，一點誠信都沒有。

王育敏說，林佳龍口口聲聲愛台北，曾說了24次要選台北市長、不選新北市長，「真愛是台北」，現在也落跑要選新北市長。

此外，王育敏也提到，林智堅曾說要完成大新竹建設，承諾新竹市民做好做滿，但推動大新竹整併失利後，8年任期沒做完，看到桃園更大的球馬上去接，迫不及待遷戶籍去桃園，落跑要選市長。

王育敏說，林智堅現在還遭爆兩本碩士論文都涉抄襲，但林卻僅以潑髒水回應外界質疑，不敢面對過去犯的錯誤，還想牽扯前時代力量立委徐永明過去就曾檢視背書，讓徐也反批林2本論文真的有抄襲問題「承認又何妨」？

國民黨發言人柳采葳表示，陳時中自誇任防疫指揮官時口罩、疫苗、快篩劑與用藥都超前部署，但事實上是在疫情中什麼都缺；如今國內每天確診數仍上萬，死亡率居高不下，陳已經要拍拍屁股落跑要去選台北市長，這叫有扛責？有擔當？

文傳會副主委陳偉杰也揶揄，林佳龍「過去10磨一劍，這次3天就改變」，之前24次說不會選新北市長，一心在台北，還提出擘畫「首都的12門課」治理台北願景，但7月6日還在說「鐵了心不選新北」，7月10日就宣布參選。

陳偉杰表示，林佳龍參選新北市長是「零好三壞」：台中市長任內弊案「失職」，「失信」無視雙北市民感受，對新北一無所知的「失能」，之後若選輸新北市長，卻有機會保送到行政院當正副院長，沒有把新北市民利益擺心中。

前新北市副發言人戴湘儀也批評，林佳龍過去說自己與新北市沒淵源，拒絕轉戰新北，現在卻因派系分贓點頭選新北市長，難道突然間又與新北有淵源？不要把台灣當成分贓的地方。