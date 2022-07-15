影帝梁朝偉2008年在不丹與劉嘉玲舉行婚禮，傳聞多位大咖藝人都受邀，唯獨缺了天王劉德華，而兩人過去和黃日華、苗僑偉、湯鎮業有「無線五虎將」之稱，令外界好奇兩人是否王不見王，對此，劉德華當時被問此事，高EQ表示沒收到請帖所以沒有去，另有八卦記者問他是否會補送新婚禮物？劉德華更高招說：「他不請我，我沒覺得他小氣；我不送禮，他也不會覺得我小氣吧」。

梁朝偉早年主持兒童節目出道，後來跨界成為演員，1984年演出《鹿鼎記》中韋小寶一角爆紅，之後演出《新紮師兄》人氣竄升，和與劉德華、黃日華、苗僑偉、湯鎮業有「無線五虎將」之稱號，後來傳聞五人本來說好要一起不再跟無線續約，未料梁朝偉反悔，導致眾人對梁朝偉有了心結。

當時報導指出，劉德華以自己的工作生涯當賭注，向公司要求必須和其他人有福同享、有難同當，如果要跟他續約就必須也簽下其他人，但電視台不肯讓步，最後傳出梁朝偉打破約定，獨自一人決定和電視台續約，多年過去，劉德華受訪談到這件事，坦言早就放下，因為知道當時梁朝偉經濟狀況不好，能體諒「每個人都有自己的選擇」。

而黃日華之後更在節目中鬆口秘辛，稱其實是他第一個決定和無線續約，「梁朝偉最慘，背了黑鍋」，並直言當時年紀小，不懂做人，續約後便向五虎將道歉，而梁朝偉後來也決定續約，卻導致外界對梁朝偉有負面傳言。多年過去，劉德華和梁朝偉一直維持君子之交淡如水，對於是否收到喜帖一事，才能高EQ回應雙方互不相欠，也不會計較這種小事。