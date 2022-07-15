避免網路遊戲消費爭議，行政院消費者保護會審議通過經濟部研擬的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第6點修正草案，增訂揭露機會中獎商品或活動的機率相關規範，如果不符合規定，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消費者保護法，處3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

日前有直播主批評有網路遊戲業者不公開中獎機率，消保處簡任秘書陳星宏表示，近3年網路線上遊戲有關機率爭議申訴案量已有202件，其中消費爭議金額上看93萬元，此次納管包括在台灣設有代理商的遊戲，推估約有上百個遊戲將一併納管。

消保處表示，鑑於機會中獎商品或活動中獎機率公布與否，是影響消費者交易決定的重要資訊，也容易衍生消費爭議，因此增訂業者應於官網首頁、遊戲登入頁面或購買頁面及遊戲套件包裝上，載明機會中獎商品或活動的機率；透過資訊充分揭露，強化消費者權益維護。

其中「中獎機率」的定義為，遊戲內消費者付費後，取得機會中獎商品，或另完成活動設定條件始能獲得獎項的機率；也明定機率揭露的範圍包括「有提供直接或間接、部分或全部付費購買之機會中獎商品或活動」，亦即，只要涉及付費購買，不論機會中獎商品或活動的形式如何轉換、轉換次數，皆應公布中獎機率。

消保處舉例，如消費者付費後直接取得者，如消費者付費後抽獎抽到香水A（虛擬商品），業者應揭露香水A的中獎機率；消費者付費後間接取得者；消費者付費後抽獎抽到香水A，再用3瓶香水A合成1瓶香水B，業者亦應揭露合成香水B的機率；若商品之取得或活動參與需要付費，有部分費用必須由消費者支出，如拿鑰匙開寶箱，道具寶箱可透過打怪免費取得，惟活動鑰匙必須消費者花錢買，則寶箱取得商品亦應揭露機率；若商品之取得或活動之參與需要付費，消費者必須負擔全部費用。例如：拿鑰匙開寶箱，活動鑰匙及道具寶箱皆要花錢才能取得，寶箱取得之商品自應揭露機率。

消保處指出，為避免實務上業者以概括不明確的方式揭露機率（如很高、很低），因此明定機率應以「數字百分比（％）」方式記載，使消費者客觀上更清楚瞭解商品或活動的機會中獎性質，以利消費者理性判斷消費。

消保處也呼籲遊戲業者，誠實公布機率，充分揭露中獎資訊，營造友善遊戲環境；所提供的契約應符合「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如果不符合規定，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消費者保護法第56條之1規定，處3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。