沙烏地阿拉伯今天宣布，將向所有符合當局飛越要求的航空器開放領空；這顯然是在美國總統拜登到訪沙國之前，對以色列採取的開放態度。

沙國民航局在推特（Twitter）宣布，決定「向所有符合主管機關飛越要求的航空器開放沙國的領空」。這項公告實際上解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中說，「這一決定是總統（拜登）數月來與沙烏地阿拉伯堅持不懈、採有原則外交的結果，在他今天的訪問行程達到高峰」；他還說，拜登對此予以肯定。

拜登今天稍晚將抵達沙烏地阿拉伯，這是他這趟中東之旅的其中一站。蘇利文說，拜登稍後將針對新突破發表更多談話。

美國數週以來一直暗示，可能有更多阿拉伯國家採取措施來改善與以色列的關係。

沙烏地阿拉伯是眾所關注的焦點。沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭殺害及肢解後，拜登曾指稱沙國不見容於國際社會，如今仍將於下午抵達沙國訪問。

拜登這趟中東之旅於13日在以色列展開，他將從以色列直接飛抵沙烏地阿拉伯。沙國並不承認以色列，而拜登將成為第一位從以色列直飛沙國的美國總統。

沙國政府一再重申，將堅持阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來的立場，在以色列與巴勒斯坦衝突未解決之前，不與以色列建立正式關係。