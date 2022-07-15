依目前市況來看，電子產品需求似乎不如預期所想的多，因此，韓國SK海力士也正考慮是否縮減2023年資本支出規模。據悉，投資金額約減25%，只剩下16兆韓元，122億美元左右。

原本在編列財務時，這家全球第2大記憶體晶片業者，計畫要砸大概21兆韓元，用來研發技術、擴編人力或增加DRAM 以及NAND產能等。不過，在智慧手機以及伺服器等科技產品的需求透明度不足之下，才會傳出以上消息。

現今各國幾乎都在升息，且力道一個比一個還猛，對未來經濟成長也形成一股壓力。景氣若不好，連填飽肚子都難，遑論有多少人還會去買高價的科技產品。SK海力士尚未決定最終資本支出，但全球科技業者對將來的投資，應該不少都以停看聽為主。

全球最大晶圓代工業者台積電，14日法說會時指出，2022年資本支出可能比原先預估要少9%，部分將遞延至2023年實現。台積電會減少投資，經濟成長不明、市場需求不大，還有供應鏈不順等，都是不確定的利空因素。

蘋果是台積電最大客戶，占總營收約25%。台積電曾在視訊會議時表示，不會太擔心高檔智慧手機庫存可能增加的問題。4月時，台積電指出，正努力解決供應鏈遭到限制情況，可能會讓4到6月的營收減少80億美元左右。

2022上半年可說是全球半導體股災，像是台積電、SK海力士、韓國三星以及美國美光等大廠，這大半年的股價基本上都下修25%左右。不過，在三星以及台積電相繼釋出獲利好消息之後，又重新回到外資懷抱。

相反地，美光卻示警，已看到供過於求現象，意外地不看好本季表現。對記憶體業者來說，產品特性就是一直在輪迴，也就是會歷經售價大漲或大降的周期。因此，也對市場供需很敏感。

從SK海力士可能減少產能來看，應該是預估需求趨緩，才會慢慢縮小供給量。在供需差異收斂下，至少產品價格不會太難看。27日表定公布財報的SK海力士，曾在4月時預估，基於下半年是傳統旺季，個人電腦以及智慧手機銷售量可望反彈。不過，還是取決於中國大陸抗疫封鎖需要多久時間。