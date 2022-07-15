2020年，永慶房屋為了提醒消費者買賣屋當心遭黑心仲介聯手投機客，短期低買高賣造成龐大損失，推出改編自真實消費者受害故事的廣告「真房價保證-退休老伯伯賣屋」，播出後遭引起部分同業反彈，要求永慶將廣告下架！因黑心仲介配合投機客炒房依舊頻繁，永慶房屋不畏同業圍剿，再推新廣告「真房價保證-小夫妻買房篇」，重申：永慶房屋誠實不炒房，提供業界唯一的「真房價保證」，承諾提供完整成交行情，若未落實將賠償買方最高400萬元、賠償賣方最高4倍服務費。

2020年永慶廣告「真房價保證~退休老伯伯賣屋」，就改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。

這次新廣告「真房價保證~小夫妻買房篇」同樣改編自真實案例，敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介聯手投機客的慘案！黑心仲介隱瞞投機客前幾個月才以600萬元購入房屋，更以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，以900多萬元高價購入，讓投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！

影片：永慶房屋提供

揭發產業惡習示警消費者 同業竟要求停播廣告

永慶房屋總經理吳良治說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，仲介就是源頭，是那第一隻蝴蝶，黑心仲介就是炒高房價的元凶。

據財政部統計，2021年課徵45%房地合一稅的短期交易件數高達19,188件，課徵稅金近50億元；以45%稅率回推，獲利總金額高達109億元！其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的案例。

吳良治總經理表示，即使永慶頻頻示警，短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞，因為永慶揭開了業界中「不能說的秘密」讓消費者加以警覺，斬斷了黑心仲介的「錢途」！因此部分同業要求廣告停播！但永慶不畏同業反彈，堅持永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！

堅持誠實理念！房仲業最重要的企業社會責任就是不炒房

孫慶餘董事長在成立永慶房屋之時，就清楚定義房仲價值：不買房子、不賣房子，誠實是永慶一路走來的堅持。年年推出透明的服務和保證，今年更首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，避免以不合理的價格買房。

吳良治總經理補充，不動產並沒有固定價格，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化房仲給的交易資訊都已經不容易了，更別說要自行查詢實價登錄，因此多數消費者都需要仲介人員說明行情，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！因此孫慶餘董事長常說，「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」。永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。

永慶房屋是業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，拒絕讓台灣成為炒房之島，誠實的服務也連續獲得「台灣服務業大評鑑」10連霸殊榮！未來也將持續為保障消費者權利，並帶動產業提升而努力。