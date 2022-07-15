「國民ETF」再造市場里程碑！受台股波動升高，投資人搶進高股息ETF，「國民ETF」0056受益人數剛在上半年突破60萬人，近一周受益人數再衝上70萬人大關，刷新國內ETF里程碑。近期0056的申購熱度同步隨人氣顯著上升，躍居台股除權息旺季的吸睛焦點。

目前0056的受益人數為國內ETF之冠，而與台股上市櫃公司的股東人數比較，一年前0056排名第13，現排行來到第6，顯示國人投資有從個股轉向投資組合分散的ETF的趨勢。

今年高股息ETF話題不斷，「國民ETF」0056的熱度更是綿延不墜。上半年全球股市大跌，一波「搶息」資金湧入率先推升0056的人氣成長，在7月盤勢續跌且一度創今年低點下，0056成分股的加權平均現金股息率達到10％之上，另外催動一批資金進場，讓0056的受益人數叩關70萬人里程碑。

其中，包括華碩、中鋼等尚未除權息的0056成分股，現金股息率皆在10％以上，加上已經除息的長榮、聯發科等0056成分股，除息時的現金股息率落在9％～20％，皆為0056下半年的除息秀增添想像空間。

進一步觀察，6月以來，台股跌勢加劇，0056的買氣尤其強勁，期間0056的受益人數增加4.7萬人，淨申購金額達177億元，皆在台股高股息相關的ETF中位列第一。

元大投信表示，近期台股跌深，投資買氣有回籠跡象，具股息保護的高股息標的，率先吸引尋求安穩及收益的資金關注；0056發行悠久，經歷多空考驗仍屹立不搖，更成為穩健投資人優先布局的選擇。

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