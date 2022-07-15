美國商務部高級官員在國會聽證會上表示，拜登政府正在審查向中國出口部分半導體晶片的政策，以確保先進的技術知識不會最終流向中國。

負責工業和安全的商務部副部長Alan Estevez在參議院金融委員會的聽證會上作證時稱，他正在對這些政策進行全面審查，且進行跨機構程序。

Estevez指出，當局在允許可以向中國供應的最敏感的半導體和製造這些產品的工具及技術，是有一條紅線的。

另外，路透引述消息人士表示，參議院最早可能在下周二開始，對一項旨在促進美國半導體行業，並提高與中國競爭力的法案進行表決。該法案至少將包括為半導體行業提供數十億美元的補貼和投資稅收優惠，以促進美國晶片生產。

擬議的法案將是2021年6月參議院通過的一項法案的縮減版，該法案包括520億美元的晶片補貼，並授權另外2,000億美元用於促進美國的科技創新，以便與中國競爭。但該法案從未成為法律。眾議院於2月通過自己的版本，與參議院的措施類似，但也包括一些貿易建議。