南投縣草屯鎮康建生技公司昨傍晚發生「行刑式槍決命案」，導致4死1傷的悲劇，受害者家屬痛斥兇嫌手段殘忍，這起案件引起各界關注。胸腔科醫師蘇一峰發文曝台灣司法制度的無奈，引起兩派網友戰翻，其中不少人大嘆「台灣的刑法觀念生病了！」

胸腔科醫師蘇一峰今（15日）在臉書發文說，在台灣起訴死刑不容易定讞，定讞了也不會執行，行兇當然有恃無恐。

貼文引起網友熱議，不少人認為支持廢死的結果就會變成這樣，兇手殺人不用償命，當然就有侍無恐。「台灣不執行死刑犯的後遺症」、「這就是台灣價值」、「我們刑法觀念，生病了。刑期制度，扭曲了」、「台灣的犯罪成本太低了」、「台灣人的悲哀啊！￼台灣人命不值錢！台灣法律是專門保護為非作歹的人，法官一句『可教化』就免判死」。

不過，也有許多網友認為，不是只要有了死刑，社會就會變得更安全、犯罪率就會降低，找出根源原因才是重點。「以前有死刑的時候，槍殺案比現在還多，因為死刑只能用在嚇阻你我這種有正常人生的人。根源才是主因問題，死刑反而是種逃避問題的方法」、「死刑是無法逆轉的，生命不是打電動，死了就是一條命。難道不應該審慎一些？萬一判錯了，白死一條命，是殺人耶！」