前新竹市長林智堅論文案發生後，幕僚張力可遭質疑對中華大學下指導棋，國民黨新竹市長參選人林耕仁15日表示，此事到底是「護主心切」還是「受命而為」，這點林智堅應該要說清楚。

林耕仁指出，張力可是市府前民政處長，應該算是林智堅的核心幕僚，從2014年就跟隨到現在，也一起又跟去桃園。至於對中華大學下指導棋這件事到底是「護主心切」還是「受命而為」，這點要請林智堅前市長講清楚才對。

此外，關於論文抄襲，隨著相關證據確鑿，林耕仁也認為，林智堅前市長也應該給新竹市民一個交代，為何要用抄襲獲得的假學歷，騙了新竹市民7年多？

林耕仁15日也從家鄉香山區出發與市議員陳慶齡，一早站在街口揮手拜票，他也特別強調，昨到水源關懷站談到老人年金續發，研擬放寬申請資格，延後3-5年以照顧更多老人，還有重陽敬老金加碼從2000到3000元等，獲得許多迴響支持，未來也會陸續提出政策，大家敬請期待。