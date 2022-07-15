6月中甫訪美返台的國民黨主席朱立倫，再傳8月將訪日，並參加日本前首相安倍晉三國葬。國民黨文傳會副主委林家興回應，國際部原來就有安排主席訪日計劃，但是時間未定，需配合選戰節奏與疫情情況。

林家興說，安倍晉三前首相是否舉辦國葬日本政府尚未決定，若未來有要舉辦，國民黨再討論決定出席人選代表。

黨務人士指出，若疫情趨緩，朱立倫確實有構想在安排出訪，日本是主要擬出訪國，但目前八字還沒一撇，關於安倍晉三國葬部分，也還未接獲相關訊息，還無從細部規劃，自然也就沒有所謂隨行人員名單安排。

至於是否強化親美友日路線，淡化親中立場。黨務人士說，朱立倫希望讓黨的路線往中間靠攏是既定立場，但與對岸仍會繼續維持務實交流與對話。

黨副秘書長王育敏表示，國際部本來就有安排朱立倫訪日計畫，但會視現在整個選戰節奏，還有疫情情況，在決定時間；而日本未來會舉辦安倍晉三國葬，等到日期確定，國民黨會安排適當人選出席。