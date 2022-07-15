曾任前總統李登輝侍衛長、前國防部總政戰部主任二級上將曹文生本月11日辭世，享壽80歲；前總統陳水扁透露，2004年七日柔性政變的秘辛，一名退役將領慫恿高級將領裝病請辭就是曹文生，但曹文生到死都沒說「當年為什麼要做這種事？」

陳水扁在扁擔物語指出，有一段曹文生上將與2004年阿扁總統當選連任發生所謂七日柔性政變的秘辛。根據時任參謀總長李傑報告：「3月22日曹文生先生先來電，希能於次日來部會見；3月24日上午點四十五分，曹文生依約來部會談，內容涉及對此次大選仍有諸多不公之爭，已經和諸位軍系大老研商，建議總長能藉病住院，對當局形成壓力。

報告還指出，「⋯經考量當時社會已十分動盪，國軍必須嚴守軍隊國家化，不宜涉入政治爭，應恪遵行政中立的基原則，故指示辦公室參謀主任於當日下午聯曹先生『上午所談之事，難照辦』」。

陳水扁說，如今曹文生死了，他沒說的是當年為什麼要做這種事？曾藉病住院請辭的湯耀明部長還推薦他接國防部長呢？！