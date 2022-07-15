2012年就讀科技大學一年級的施姓男子自認房東收較高房租，5年後他持刀尋仇打電話給房東，卻將接聽電話卓姓女子殺死，最高法院駁回上訴，認定施男犯案是情節最重大之罪，但考量他是亞斯柏格症患者，仍有矯正教化之可能性，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

施男承租台中市太平區的房屋居住，自認遭當時黃姓房東收取較高房租，持續累積不滿情緒，相隔數年後仍未釋懷，2017年8月2日上午10點，他頭帶假髮持短刀返回當年租屋處附近的便利商店，用公用電話打給黃姓房東，輾轉由卓姓女子接聽。

施男與卓相約在碰面，他明知卓女非其預定行凶之原房東，仍因自閉症類群障礙症患者的行為固著現象，對殺人之想法與行為產生固著，在卓女帶領他上樓介紹房間時，施拿出預藏之短刀殺死她。

台中高分院認為，施男犯案具體情節嚴重，固可認為屬「情節最重大之罪」，但礙於自閉症類群障礙症之特質，難以作出情感上之表示，自難遽謂其毫無悔意，且他有矯正教化之可能性，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。