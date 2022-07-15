康建生技公司董事長賴敏男兄弟遭槍擊，造成1死1重傷，他們的表弟15日在南投殯儀館表示，太突然了，非常震驚，完全無法接受。

賴家表弟表示，他和最槍擊死亡的表哥從小一起長大，3年前表哥退休，從台北回到南投過著閒雲野鶴的生活，還在家裡得地種植有機蔬菜，有時候會去雙冬看哥哥，想不到遇上意外。

他還表示，兩年前他罹患癌症，表哥賴敏男無限量供應牛樟芝，讓他減少副作用。而且表哥熱心公益，不僅捐款給雙冬國小，他老婆去世時還捐了價值數百萬的消防車。

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