現代人越來越注重健康，除了飲食均衡外，平時也會搭配運動，例如做瑜珈、騎腳踏車等，跑步更是熱門運動之一，但也有人擔心，跑步跑久了恐會增加膝蓋負擔。復健科醫師打破迷思，表示適量慢跑不僅不會傷膝蓋，還能減少膝蓋退化開刀的機率。

高雄長庚復健科與職業醫學科醫師李炎諭在臉書粉專分享案例，一名男病患平時有慢跑習慣，每週固定跑步3次，一次5公里，近日跑完步後發現，膝蓋出現緊繃痠痛的狀況，妻子擔心是跑太多步，造成膝蓋受傷，因此拖著丈夫就診。

而李炎諭醫師評估後，發現患者的髂脛束跟髕韌帶都有輕微發炎腫脹，不過膝蓋狀況還不錯，患者的太太便開始說，希望醫師能勸丈夫減少跑步量，先前受疫情影響，丈夫因此休息一陣子，近日疫情較趨緩才又開始跑，沒想到膝蓋就出現狀況，認為痠痛原因是跑步所致。

李炎諭醫師則解釋，以患者的跑步量來說，其實算是剛好，照目前醫學實證來講，適量跑步不但不會傷膝蓋，甚至還有保養的作用，而患者膝蓋為何會痛，主要是因為有一陣子沒跑步，導致肌耐力下滑，且跑完步後又未做足筋膜放鬆與伸展，因此才會造成膝蓋痠痛。

李炎諭進一步補充，適量慢跑並不會造成膝蓋退化，還能減少膝蓋退化開刀的機率，且非競賽型慢跑運動者的膝蓋退化比率，比競賽型慢跑者或久坐族群還少，另一個研究顯示，50歲以上長者規律跑步，也不會增加膝關節退化的機率。

而適量跑步的定義是什麼？李炎諭醫師解釋，綜合研究與他個人看法，認為周跑量約20至40公里，或每周跑95至300分鐘，若是以美國運動醫學會（ACSM）建議，每周5天，每次慢跑半小時，或是每周3天，每次20分鐘高強度跑步，一周的運動量就很足夠了，不過現代人大多不是要擔心過量，而是運動量不足的問題。