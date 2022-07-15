隨著大陸解封，網通股先前6月營收多檔創新高，加上第三季是傳統網通旺季，今年在疫後基建題材、晶片缺料問題減緩，加上設備升級浪潮帶動下，網通股營運狀況不易受景氣下修衝擊，整體來說，下半年營運相較上半年仍具成長空間，且訂單能見度多已經看到明年上半年，包括智易(3596)、仲琦(2419)、中磊(5388)、智邦(2345)等，均獲市場、法人圈等點名為今年營運看好的個股。

全球宏觀經濟持續逆風，消費性電子面臨沉重壓力，但是，就網通股來說，由於網通廠營收多由電信營運商直接貢獻，營運狀況不易受景氣下修影響，各國政府和電信業者以提升網速和升級固網設備為目標，根據研究機構預測，2022至2029年光纖到府市場規模CAGR達14.7%。

網通去年飽受晶片缺料之苦，今年在晶片供應上已經見到明顯趨緩，除第二季已陸續滿足廠商於第一季延長的訂單交期外，隨著手機、筆電、電視等終端產品需求下修，晶片廠商將有更多產能來支應網通客戶，因此，2023年訂單滿足率又將較今年顯著成長，也將更有利於網通股訂單滿足度。

5G為萬物連網不可或缺條件，由於5G特性為訊號穿透性較差，除建置數量將較4G多，同時需要5G CPE以克服5G低波長而致傳輸距離短問題，且在建置成本相對高的偏遠低區是更為重要的最後一哩路，根據MIC預測，5G CPE市場出貨量將由2021的560萬台成長至2024的逾2000萬台，CAGR為52.9%。