南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚，發生行刑式駭人聽聞的槍決命案，釀成4死1重傷！從最新曝光畫面歹徒犯案後，還騎被他殺害劉姓課長的機車往台中市霧峰區逃逸。市長盧秀燕今天表示，中部地區是一家人採「區域聯防機制」，若有需要，市府警察局將全力配合警政署與南投縣警察局偵辦，盼盡早破案。

警方表示，最新曝光畫面發現，歹徒在行兇後，還騎走被害劉姓課長的機車逃逸；透過畫面可看到，他騎車的速度並非是倉促逃逸，卻是非常從容；警方從監視器畫面研判，歹徒行兇後沿著南投縣草屯鎮往台中市霧峰區小路逃逸，目前正積極追緝中。

台中市長盧秀燕15日於台中市豐原區陽明、民生、東勢三里聯合里活動中心落成啟用典禮，有關媒體詢問南投昨日發生4死槍擊命案，犯嫌疑逃到台中霧峰區，盧市長對此案的看法。

盧秀燕強調，警政署與南投縣警察局有通報台中市警察局，中部地區是一家人採區域聯防機制，若有需要，市府警察局將全力配合警政署與南投縣警察局偵辦，盼盡早破案。