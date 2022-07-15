動漫迷引領期盼的漫博會即將在暑假舉辦，日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )(15)日宣布參加「2022漫畫博覽會」，以日本傳統學園祭風格展出全系列手遊與玩家會面，眾多COSER化身熱門角色輪番登場，同時，也將有神秘嘉賓現身慶典活動與玩家同樂。此外，各遊戲互動體驗區及舞台活動將放送獨家限量驚喜獎勵，邀請玩家和動漫迷們一起感受「So-net 夏日學園祭」的魅力風采！

So-net 日系手遊全明星大集合 遊戲正版周邊限量FUN送

今年「So-net 夏日學園祭」洋溢活力氣息，將展出最新網球RPG新作《白貓Tennis ～Rematch～》、最多玩家喜愛的殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》、動作冒險遊戲《白貓Project》，以及經典益智問答力作《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》，各區設有遊戲闖關挑戰活動，展場舞台更將推出驚喜彩蛋並發送限定正版周邊，包含遊戲虛寶、《超異域公主連結☆Re:Dive》繁中版限定4周年紀念特典卡、徽章及日版周邊等商品、《白貓Tennis ～Rematch～》手機架、《白貓Project》行動電源、《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》資料夾等限量周邊，邀請所有玩家一起FUN心玩拿好禮！此外，展覽期間也將有公主連結四週年慶生企劃，發送獨家限量聲優簽名板，邀請So-net 玩家一起來熱血同樂！

「So-net 夏日學園祭」活動資訊：

展出時間：2022年7月28日(四) ~8月1日(一) 10:00~18:00

展出地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)

攤位位置：近基隆路世貿廣場入口(D829-836)

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